Brunch Musical : David Patrois / Bruno Schorp Duo Peniche Marcounet Paris

Fort d’une complicité de longue date et plus de 1500 concerts en France et en Europe, le saxophoniste Philippe Chagne et le pianiste Rémi Toulon surprennent par la richesse de leurs textures sonores et une joie de jouer particulièrement communicative! Le duo s’approprie avec un égal bonheur standards de Jazz, compositions de Thelonious Monk, Cedar Walton ou musique brésilienne… Un brunch multi-vitaminé !

Un Brunch musical sur l’eau !

Le dimanche 25 janvier 2026

de 12h00 à 15h00

payant Brunch + Concert : 35 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

