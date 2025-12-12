Brunch Musical : Defays/Desroy Duo Peniche Marcounet Paris

Les artistes de ce dimanche :

Un duo sous le signe de l’éclectisme mettant à profit la connaissance de styles différents (jazz, chansons françaises ,bossas) qu’on ces deux musiciens .

Un Sax, une Voix, une Guitare, du jazz et des chansons !

Olivier Defays au saxophone et Luc Desroy à la guitare/chant

Le brunch de la péniche Marcounet, ou le dimanche se vit en musique !

Le dimanche 04 janvier 2026

de 12h00 à 15h00

payant CONCERT + BRUNCH : 35 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-04T13:00:00+01:00

fin : 2026-01-04T16:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-04T12:00:00+02:00_2026-01-04T15:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris