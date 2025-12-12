Brunch Musical : Defays/Desroy Duo Peniche Marcounet Paris
Brunch Musical : Defays/Desroy Duo Peniche Marcounet Paris dimanche 4 janvier 2026.
Les artistes de ce dimanche :
Un duo sous le signe de l’éclectisme mettant à profit la connaissance de styles différents (jazz, chansons françaises ,bossas) qu’on ces deux musiciens .
Un Sax, une Voix, une Guitare, du jazz et des chansons !
Olivier Defays au saxophone et Luc Desroy à la guitare/chant
Le brunch de la péniche Marcounet, ou le dimanche se vit en musique !
Le dimanche 04 janvier 2026
de 12h00 à 15h00
payant CONCERT + BRUNCH : 35 EUR Tout public.
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris