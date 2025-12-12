Brunch Musical : Duo Pino & Hatano Peniche Marcounet Paris
Brunch Musical : Duo Pino & Hatano Peniche Marcounet Paris dimanche 11 janvier 2026.
Quand surgit l’imprévisible, la Magie n’est plus très loin ! Le duo revisite le standards du jazz et du jazz Manouche
Au Menu: complicité et bonne humeur, dans une ambiance parfois intimiste ,
Avec la volonté de partager le swing si particulier de ces musiques.
La formule en duo étant propice à l’interaction libre .
Composition : Jean luc Pino : violon
Tomo Hatano : guitare
Un Sax, une Voix, une Guitare, du jazz et des chansons !
Olivier Defays au saxophone et Luc Desroy à la guitare/chant
Le brunch de la péniche Marcounet, ou le dimanche se vit en musique !
Le dimanche 11 janvier 2026
de 12h00 à 15h00
payant CONCERT + BRUNCH : 35 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-11T13:00:00+01:00
fin : 2026-01-11T16:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-11T12:00:00+02:00_2026-01-11T15:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris