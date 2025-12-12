Brunch Musical : Duo Pino & Hatano Peniche Marcounet Paris

Quand surgit l’imprévisible, la Magie n’est plus très loin ! Le duo revisite le standards du jazz et du jazz Manouche

Au Menu: complicité et bonne humeur, dans une ambiance parfois intimiste ,

Avec la volonté de partager le swing si particulier de ces musiques.

La formule en duo étant propice à l’interaction libre .

Composition : Jean luc Pino : violon

Tomo Hatano : guitare

Un Sax, une Voix, une Guitare, du jazz et des chansons !

Olivier Defays au saxophone et Luc Desroy à la guitare/chant

Le brunch de la péniche Marcounet, ou le dimanche se vit en musique !

Le dimanche 11 janvier 2026

de 12h00 à 15h00

payant CONCERT + BRUNCH : 35 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris