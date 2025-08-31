Brunch musical Restaurant Le Castelli Piriac-sur-Mer

Brunch musical Restaurant Le Castelli Piriac-sur-Mer dimanche 31 août 2025.

Brunch musical

Restaurant Le Castelli 26 rue de la plage Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-08-31 11:30:00

fin : 2025-08-31 13:30:00

2025-08-31

En famille ou entre amis, ne ratez sous aucun prétexte le brunch musical de fin d’été au restaurant Le Castelli, avec Aurore Vallejo !



Buffet salé sucré à volonté

1 boisson chaude

1 jus détox

Gravlax de poisson; salade de poulpe; viennoiseries; poulet rôti à la coupe ; bun’s de gambas; ceviche de daurade; oeufs mimosa ; rillettes maison; fruits de mer; fromages & charcuteries; mini-tartelette au chocolat; salade de fruits, et d’autres gourmandises! .

Restaurant Le Castelli 26 rue de la plage Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 90 hoteldelapostepiriac@gmail.com

L’événement Brunch musical Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT44