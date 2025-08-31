Brunch musical Restaurant Le Castelli Piriac-sur-Mer
dimanche 31 août 2025.
Brunch musical
Restaurant Le Castelli 26 rue de la plage Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-08-31 11:30:00
fin : 2025-08-31 13:30:00
2025-08-31
En famille ou entre amis, ne ratez sous aucun prétexte le brunch musical de fin d’été au restaurant Le Castelli, avec Aurore Vallejo !
Buffet salé sucré à volonté
1 boisson chaude
1 jus détox
Gravlax de poisson; salade de poulpe; viennoiseries; poulet rôti à la coupe ; bun’s de gambas; ceviche de daurade; oeufs mimosa ; rillettes maison; fruits de mer; fromages & charcuteries; mini-tartelette au chocolat; salade de fruits, et d’autres gourmandises! .
Restaurant Le Castelli 26 rue de la plage Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 90 hoteldelapostepiriac@gmail.com
