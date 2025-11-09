BRUNCH MUSICAL Saleich
BRUNCH MUSICAL Saleich dimanche 9 novembre 2025.
BRUNCH MUSICAL
QU’ES AQUO Saleich Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 13:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Les lendemains de suite.
Brunch musical au Qu’es Aquo à Saleich, animé par Antoine Demolin et Marion Monnot ! Venez partager avec nous une matinée gourmande, conviviale et rythmée par de belles mélodies ! 15 .
QU’ES AQUO Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 78 03 eservation@quesaquo.fr
English :
The day after.
German :
Folgetage.
Italiano :
Il giorno dopo.
Espanol :
El día después.
L’événement BRUNCH MUSICAL Saleich a été mis à jour le 2025-11-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE