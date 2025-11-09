BRUNCH MUSICAL Saleich

BRUNCH MUSICAL

QU’ES AQUO Saleich Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 13:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Les lendemains de suite.

Brunch musical au Qu’es Aquo à Saleich, animé par Antoine Demolin et Marion Monnot ! Venez partager avec nous une matinée gourmande, conviviale et rythmée par de belles mélodies ! 15 .

QU’ES AQUO Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 78 03 eservation@quesaquo.fr

