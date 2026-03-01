BRUNCH MUSICAL Saleich
BRUNCH MUSICAL Saleich dimanche 22 mars 2026.
BRUNCH MUSICAL
QUES’AQUO Saleich Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22 13:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Ne manquez pas la 4ᵉ édition du brunch musical au Ques’Aquo !
Brunch musical
Laissez-vous porter par un duo flûte et harpe avec Nathalie et Chantal,
tout en dégustant un buffet gourmand préparé par Carmen Monts & Goûts. 0 .
QUES’AQUO Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie carmendl612@gmail.com
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English :
Don’t miss the 4th edition of the musical brunch at Ques?Aquo!
L’événement BRUNCH MUSICAL Saleich a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE