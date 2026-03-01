BRUNCH MUSICAL

QUES’AQUO Saleich Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 13:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Ne manquez pas la 4ᵉ édition du brunch musical au Ques’Aquo !

Brunch musical

Laissez-vous porter par un duo flûte et harpe avec Nathalie et Chantal,

tout en dégustant un buffet gourmand préparé par Carmen Monts & Goûts. 0 .

QUES’AQUO Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie carmendl612@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss the 4th edition of the musical brunch at Ques?Aquo!

L’événement BRUNCH MUSICAL Saleich a été mis à jour le 2026-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE