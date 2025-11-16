Brunch n°6 Le Relais du château Saint-Fargeau
Le Relais du château 6 Promenade du Grillon Saint-Fargeau Yonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2025-11-16 11:30:00
fin : 2025-11-16 14:30:00
Après une belle saison estivale et un hôtel bien rempli, on est de retour pour les brunchs !
Encore deux éditions avant la fin d’année, et on démarre avec le Brunch n°6 un moment gourmand, chaleureux et convivial, parfait pour se retrouver en famille ou entre amis.
Au programme
Buffet salé et sucré, boissons chaudes, jus, douceurs maison et une ambiance cocooning dans notre salle chaleureuse.
Le bar vous proposera aussi
– Un cocktail de saison
– Un mocktail automnal sans alcool .
Le Relais du château 6 Promenade du Grillon Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 56 27 reservation@relais-du-chateau.fr
