Brunch n°6 Le Relais du château Saint-Fargeau

Brunch n°6

Le Relais du château 6 Promenade du Grillon Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 11:30:00

fin : 2025-11-16 14:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Après une belle saison estivale et un hôtel bien rempli, on est de retour pour les brunchs !

Encore deux éditions avant la fin d’année, et on démarre avec le Brunch n°6 un moment gourmand, chaleureux et convivial, parfait pour se retrouver en famille ou entre amis.

Au programme

Buffet salé et sucré, boissons chaudes, jus, douceurs maison et une ambiance cocooning dans notre salle chaleureuse.

Le bar vous proposera aussi

– Un cocktail de saison

– Un mocktail automnal sans alcool .

Le Relais du château 6 Promenade du Grillon Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 56 27 reservation@relais-du-chateau.fr

English : Brunch n°6

German : Brunch n°6

Italiano :

Espanol :

L’événement Brunch n°6 Saint-Fargeau a été mis à jour le 2025-11-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !