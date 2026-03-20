Brunch Niçois Restaurant Alain Llorca La Colle-sur-Loup
Brunch Niçois Restaurant Alain Llorca La Colle-sur-Loup dimanche 29 mars 2026.
Brunch Niçois
Restaurant Alain Llorca 350 route de Saint-Paul La Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Chaque dimanche, un brunch dédié aux grandes spécialités niçoises vous attend au restaurant étoilé Alian Llorca.
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Restaurant Alain Llorca 350 route de Saint-Paul La Colle-sur-Loup 06480 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 02 93 reservations@alainllorca.com
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English :
Every Sunday, a brunch dedicated to the great specialties of Nice awaits you at the Michelin-starred Alian Llorca restaurant.
L’événement Brunch Niçois La Colle-sur-Loup a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence