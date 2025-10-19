Brunch Octobre Rose Dorlisheim

Brunch Octobre Rose Dorlisheim dimanche 19 octobre 2025.

Brunch Octobre Rose

1 Chemin des Moissons Dorlisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19 12:00:00

fin : 2025-10-19 15:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Le Restaurant Chez Claude vous accueille pour un Brunch spécial à l’occasion d’octobre rose, au menu 2 brunch avec buffet salés et sucrés, plat, et boissons, dont 1€ est reversé à l’association “Vivre Comme Avant”.

Le Restaurant Chez Claude vous accueille pour un Brunch spécial à l’occasion d’octobre rose.

Au menu

Un Brunch simple 40€/ personne (Buffets salés et sucrés, un plat à l’honneur, jus de fruits, eaux, boissons chaudes), dont 1€ reversé à l’association “Vivre Comme Avant”.

OU

Un brunch privilège 50€/ personne (Buffets salés et sucrés, un plat à l’honneur, jus de fruits, eaux, boissons chaudes + un apéritif et un verre de vin ), dont 1€ reversé à l’association “Vivre Comme Avant”. .

1 Chemin des Moissons Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 50 85 commercial@lerhenan-hotel.com

English :

Restaurant Chez Claude welcomes you to a special Brunch for pink October, with a menu featuring 2 brunches with sweet and savory buffets, main courses and drinks, 1? of which is donated to the ?Vivre Comme Avant? association.

German :

Das Restaurant Chez Claude empfängt Sie zu einem besonderen Brunch anlässlich des rosa Oktobers. Auf dem Menü stehen 2 Brunchbuffets mit süßen und herzhaften Speisen, Gerichten und Getränken, von denen 1? an die Organisation Vivre Comme Avant gespendet wird.

Italiano :

Il ristorante Chez Claude vi accoglie per un brunch speciale in occasione dell’ottobre rosa. Il menu prevede 2 brunch con buffet dolce e salato, piatto principale e bevande, di cui 1? sarà devoluto all’associazione Vivre Comme Avant.

Espanol :

El restaurante Chez Claude le da la bienvenida a un brunch especial con motivo del octubre rosa. En el menú: 2 brunches con bufé dulce y salado, plato principal y bebidas, 1? de los cuales se donará a la organización benéfica Vivre Comme Avant.

L’événement Brunch Octobre Rose Dorlisheim a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig