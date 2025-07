Brunch Oh my Juice Oh My Juice Angoulême

Brunch Oh my Juice Oh My Juice Angoulême dimanche 27 juillet 2025.

Brunch Oh my Juice

Oh My Juice 5 rue de Genève Angoulême Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-07-27

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Oh My Juice organise son premier brunch le dimanche 27 juillet !

Oh My Juice 5 rue de Genève Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 66 57 38 contact@ohmyjuice.fr

English :

Oh My Juice is organizing its first brunch on Sunday, July 27!

German :

Oh My Juice veranstaltet am Sonntag, dem 27. Juli, seinen ersten Brunch!

Italiano :

Oh My Juice organizza il suo primo brunch domenica 27 luglio!

Espanol :

Oh My Juice organiza su primer brunch el domingo 27 de julio

L’événement Brunch Oh my Juice Angoulême a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême