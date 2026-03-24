Brunch Okko Hotels OKKO Hotels Bayonne

Brunch Okko Hotels

OKKO Hotels 22 Boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le dimanche matin, pour éveiller vos papilles et vos yeux, OKKO Hotels vous ouvre les portes de son club au 9ème étage avec sa vue incroyable sur Bayonne pour son brunch.

Un Brunch avec un buffet à volonté de mets salés les traditionnels œufs brouillés, bacon, mais aussi des quiches, grilled cheese, salades composées, charcuteries, fromages ou tapenades de légumes et des mets sucrés granolas & yaourt bio, fruits frais tranchés, viennoiseries, pancakes, gâteaux onctueux…accompagnés de boissons chaudes ou fraiches à discrétion. Un Brunch OKKO Hotels à savourer dans un cadre unique entre ciel et ville ! .

OKKO Hotels 22 Boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 88 38 bayonne6401@okkohotels.com

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English : Brunch Okko Hotels

L’événement Brunch Okko Hotels Bayonne a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Bayonne