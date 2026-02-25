Brunch OPEN CP

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 11:00:00

fin : 2026-03-01 14:00:00

Date(s) :

2026-03-01

La Condition Publique ouvrira ses portes à 11h00 et vous profiterez d’une journée complète entre les expositions, les toits-terrasses, la salle de jeux et le brunch qui sera suivi d’une après-midi jeux de société.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

English :

La Condition Publique opens its doors at 11:00 a.m. for a full day of exhibitions, roof terraces, games room and brunch, followed by an afternoon of board games.

L’événement Brunch OPEN CP Roubaix a été mis à jour le 2026-02-25 par Hauts-de-France Tourisme