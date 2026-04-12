Brunch & Papote – Le Char Bonheur s’installe à la maison Maison de la Conversation Paris
Brunch & Papote – Le Char Bonheur s’installe à la maison Maison de la Conversation Paris dimanche 12 avril 2026.
Quand le Char Bonheur rencontre la Maison de la Conversation, l’esprit de partage s’invite à table. Nous sommes ravis de vous convier à l’inauguration de notre collaboration le dimanche 12 avril.
Plus qu’un simple repas, ce brunch est une invitation à réapprendre l’art de la discussion. Deux projets, une mission commune : créer du lien, échanger et savourer l’instant présent, ensemble.
Au programme
Deux services pour vous accueillir dans une ambiance conviviale :
- 1er Service : 11h00 — 14h00
- 2ème Service : 14h30 — 16h30
Le menu Brunch
Une assiette salée, une douceur au choix, une viennoiserie, une boisson chaude et une boisson froide.
L’assiette salée – Le Club au choix :
- Le végétarien : Comté, champignons & épinards.
- Le gourmand : Brie & tomates séchées.
- Accompagnement : Chou rouge croquant, pleurotes frits du 18e, crème moutarde au miso blanc et citron.
La douceur (au choix)
- Riz au lait vanille, sésame noir, poire pochée.
- Ricotta fouettée, madeleine nappée de caramel beurre salé.
Les boissons froides (au choix)
- Bissap & mangue.
- Gingembre pétillant.
Les boissons chaudes (au choix)
- Chocolat chaud.
- Chaï Latte.
- Café.
Date
Dimanche 12 avril 2026
Horaires
11h à 17h
Tarifs sur place
Formule Brunch : 25 €
Menu Enfant (-10 ans) : 10 €
Bon à savoir : Pour garantir la qualité de nos échanges et de votre accueil, la jauge est limitée à 50 personnes par service. Ne tardez pas à réserver votre place !
Animation
Le Char Bonheur
Comment venir ?
maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Brunch inaugural Char Bonheur x MDC le 12/04 ! Partagez un repas et l’art de la discussion. 2 services, jauge limitée.
Le dimanche 12 avril 2026
de 11h00 à 16h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T16:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/brunch-papote-le-char-bonheur-sinstalle-a-la-maison-tickets-1985930034192?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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