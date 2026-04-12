Brunch & Papote – Le Char Bonheur s’installe à la maison Maison de la Conversation Paris

Quand le Char Bonheur rencontre la Maison de la Conversation, l’esprit de partage s’invite à table. Nous sommes ravis de vous convier à l’inauguration de notre collaboration le dimanche 12 avril.

Plus qu’un simple repas, ce brunch est une invitation à réapprendre l’art de la discussion. Deux projets, une mission commune : créer du lien, échanger et savourer l’instant présent, ensemble.

Au programme

Deux services pour vous accueillir dans une ambiance conviviale :

1er Service : 11h00 — 14h00

11h00 — 14h00 2ème Service : 14h30 — 16h30

Le menu Brunch

Une assiette salée, une douceur au choix, une viennoiserie, une boisson chaude et une boisson froide.

L’assiette salée – Le Club au choix :

Le végétarien : Comté, champignons & épinards.

Comté, champignons & épinards. Le gourmand : Brie & tomates séchées.

Brie & tomates séchées. Accompagnement : Chou rouge croquant, pleurotes frits du 18e, crème moutarde au miso blanc et citron.

La douceur (au choix)

Riz au lait vanille, sésame noir, poire pochée.

Ricotta fouettée, madeleine nappée de caramel beurre salé.

Les boissons froides (au choix)

Bissap & mangue.

Gingembre pétillant.

Les boissons chaudes (au choix)

Chocolat chaud.

Chaï Latte.

Café.

Date

Dimanche 12 avril 2026

Horaires

11h à 17h

Tarifs sur place

Formule Brunch : 25 €

Menu Enfant (-10 ans) : 10 €

Bon à savoir : Pour garantir la qualité de nos échanges et de votre accueil, la jauge est limitée à 50 personnes par service. Ne tardez pas à réserver votre place !

Animation

Le Char Bonheur

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Brunch inaugural Char Bonheur x MDC le 12/04 ! Partagez un repas et l’art de la discussion. 2 services, jauge limitée.

Le dimanche 12 avril 2026

de 11h00 à 16h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T16:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/brunch-papote-le-char-bonheur-sinstalle-a-la-maison-tickets-1985930034192?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

