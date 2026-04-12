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Brunch & Papote – Le Char Bonheur s’installe à la maison Maison de la Conversation Paris

Brunch & Papote – Le Char Bonheur s’installe à la maison Maison de la Conversation Paris

Brunch & Papote – Le Char Bonheur s’installe à la maison Maison de la Conversation Paris dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Maison de la Conversation

Adresse : 10 Rue Maurice Grimaud

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Quand le Char Bonheur rencontre la Maison de la Conversation, l’esprit de partage s’invite à table. Nous sommes ravis de vous convier à l’inauguration de notre collaboration le dimanche 12 avril.

Plus qu’un simple repas, ce brunch est une invitation à réapprendre l’art de la discussion. Deux projets, une mission commune : créer du lien, échanger et savourer l’instant présent, ensemble.

Au programme

Deux services pour vous accueillir dans une ambiance conviviale :

  • 1er Service : 11h00 — 14h00
  • 2ème Service : 14h30 — 16h30

Le menu Brunch

Une assiette salée, une douceur au choix, une viennoiserie, une boisson chaude et une boisson froide.

L’assiette salée – Le Club au choix :

  • Le végétarien : Comté, champignons & épinards.
  • Le gourmand : Brie & tomates séchées.
  • Accompagnement : Chou rouge croquant, pleurotes frits du 18e, crème moutarde au miso blanc et citron.

La douceur (au choix)

  • Riz au lait vanille, sésame noir, poire pochée.
  • Ricotta fouettée, madeleine nappée de caramel beurre salé.

Les boissons froides (au choix)

  • Bissap & mangue.
  • Gingembre pétillant.

Les boissons chaudes (au choix)

  • Chocolat chaud.
  • Chaï Latte.
  • Café.

Date
Dimanche 12 avril 2026

Horaires
11h à 17h

Tarifs sur place
Formule Brunch : 25 €

Menu Enfant (-10 ans) : 10 €

Bon à savoir : Pour garantir la qualité de nos échanges et de votre accueil, la jauge est limitée à 50 personnes par service. Ne tardez pas à réserver votre place !

Animation
Le Char Bonheur

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Brunch inaugural Char Bonheur x MDC le 12/04 ! Partagez un repas et l’art de la discussion. 2 services, jauge limitée.
Le dimanche 12 avril 2026
de 11h00 à 16h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T16:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/brunch-papote-le-char-bonheur-sinstalle-a-la-maison-tickets-1985930034192?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


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