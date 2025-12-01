Brunch, papotes et photos Au Garage tiers-lieu Étel

Brunch, papotes et photos

Au Garage tiers-lieu 4 Rue Victor Hugo Étel Morbihan

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 10H00 à 17H30

BRUNCH, PAPOTES & PHOTOS

Pour les futurs parents, les parents, les bébés et les enfants !

Lieu Au Garage tiers-lieu, 4 Rue Victor Hugo, 56410 Étel

Bonjour tout le monde !

Je suis Amélie, professeure de yoga adapté à chaque passage de vie de la femme (prénatal, postnatal & bien-être féminin un yoga qui équilibre les hormones et le système nerveux) et également doula.

Je vous partage ici un évènement que j’organise pour les futurs parents, parents, bébés et enfants

“Brunch, papotes & photos”.

N’hésitez pas à le partager autour de vous !

Hop, on sème des graines

♥️ Cette journée peut vraiment aider des futurs parents, parents rencontrer du monde, échanger, se sentir moins seuls… et passer un bon moment !

Atelier photos avec la photographe professionnelle Morgane Renault.

Pour l’évènement, elle propose un lot de 4 photos pour 40 € une belle idée de cadeau en cette fin d’année.

Un éducateur sportif Antoine Piette sera présent avec du matériel de motricité pour vos bébés et enfants ! De quoi les occuper de manière ludique.

Pour ma part, je serai là en tant que doula pour animer une table ronde autour du post-partum, avec l’aide des cartes Dixit comment avez-vous vécu cette période ? Comment la vivez-vous aujourd’hui ?

Un temps de partage d’expériences, de soutien et peut-être quelques outils pour dénouer certaines situations.

Un stand sera également présent pour vous présenter mes activités… et une surprise vous attend sur place !

☕ Boissons chaudes, pâtisseries et épicerie fine proposées par Charles et Jean-Pierre de Charly & l’Épicerie pour vous réchauffer.

Brunch cuisiné par Caroline du Short Break pour vous régaler.

Je reste à votre écoute si vous souhaitez en savoir plus sur l’évènement.

Belle journée et à samedi !

Amélie

English :

