Brunch partagé et lecture poétique au jardin du vieux poirier (Vaîtes), Les Vaîtes, Besançon

Brunch partagé et lecture poétique au jardin du vieux poirier (Vaîtes) Dimanche 7 juin, 10h00 Les Vaîtes Doubs

Rendez-vous à l’arrêt de tram Vaîtes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez partager un moment convivial dans ce petit jardin situé au cœur des Vaîtes. Cultivé depuis 10 ans avec amour, il comporte des bandes fleuries, des carrés potagers et une mare.

Apportez une petite collation à partager pour le brunch. Les jardinières et artistes du jardin vous proposeront la lecture d’une sélection de textes, de Guillevic à Rosa Luxemburg.

Les Vaîtes Les Vaîtes, 25000 Besançon Besançon 25000 Les Clairs Soleils Doubs Bourgogne-Franche-Comté Arrêt de tram Vaîtes.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez partager un moment convivial dans ce petit jardin situé au cœur des Vaîtes. Cultivé depuis 10 ans avec amour, il comporte des bandes fleuries, des…

© Claire Arnoux