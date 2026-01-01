Brunch Party à la Belle Epoque Restaurant la Belle Epoque Cognac

Brunch Party à la Belle Epoque

Restaurant la Belle Epoque 25 rue d’Angoulème Cognac Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 11:30:00

fin : 2026-12-27 15:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Les brunchs arrivent à La Belle Époque !

Dès 2026, retrouvez-nous tous les dimanches et jours fériés pour un moment convivial, chill et ultra gourmand, à partager en famille ou entre amis.

.

Restaurant la Belle Epoque 25 rue d’Angoulème Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 01 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brunch is coming to La Belle Époque!

From 2026, join us every Sunday and public holiday for a convivial, chill and ultra-gourmet moment to share with family and friends.

L’événement Brunch Party à la Belle Epoque Cognac a été mis à jour le 2026-01-07 par Destination Cognac