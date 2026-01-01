Brunch Party à la Belle Epoque Restaurant la Belle Epoque Cognac
Brunch Party à la Belle Epoque Restaurant la Belle Epoque Cognac dimanche 11 janvier 2026.
Brunch Party à la Belle Epoque
Restaurant la Belle Epoque 25 rue d’Angoulème Cognac Charente
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : Dimanche 2026-01-11 11:30:00
2026-01-11
Les brunchs arrivent à La Belle Époque !
Dès 2026, retrouvez-nous tous les dimanches et jours fériés pour un moment convivial, chill et ultra gourmand, à partager en famille ou entre amis.
Restaurant la Belle Epoque 25 rue d’Angoulème Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 01 26
Brunch is coming to La Belle Époque!
From 2026, join us every Sunday and public holiday for a convivial, chill and ultra-gourmet moment to share with family and friends.
