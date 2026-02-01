Brunch Party Nanteuil-le-Haudouin

Brunch Party

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 11:00:00

fin : 2026-02-22 15:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Venez savourer un moment gourmand et convivial lors de la Brunch Party organisée chez Milie Rose.

Au programme

buffet à volonté

☕ fontaine à chocolat

boissons chaudes et froides (2 boissons comprises)

Un rendez-vous parfait pour se régaler en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et fleurie.

Dimanche 22 février

de 11h00 à 15h00

Tarif 30 €

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France

English :

Come and enjoy a gourmet and convivial moment at the Brunch Party organized at Milie Rose.

On the program: ?

? all-you-can-eat buffet

? chocolate fountain

? hot and cold drinks (2 drinks included)

The perfect place to treat yourself, your family and friends in a warm, flower-filled atmosphere.

? Sunday, February 22nd

? 11:00 am to 3:00 pm

Price: 30 ?

