Brunch Party Nanteuil-le-Haudouin
Brunch Party Nanteuil-le-Haudouin dimanche 22 février 2026.
Brunch Party
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 11:00:00
fin : 2026-02-22 15:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Venez savourer un moment gourmand et convivial lors de la Brunch Party organisée chez Milie Rose.
Au programme
buffet à volonté
☕ fontaine à chocolat
boissons chaudes et froides (2 boissons comprises)
Un rendez-vous parfait pour se régaler en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et fleurie.
Dimanche 22 février
de 11h00 à 15h00
Tarif 30 €
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France
English :
Come and enjoy a gourmet and convivial moment at the Brunch Party organized at Milie Rose.
On the program: ?
? all-you-can-eat buffet
? chocolate fountain
? hot and cold drinks (2 drinks included)
The perfect place to treat yourself, your family and friends in a warm, flower-filled atmosphere.
? Sunday, February 22nd
? 11:00 am to 3:00 pm
Price: 30 ?
L’événement Brunch Party Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois