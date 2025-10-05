Brunch Petit déjeuner Lauterbourg

Brunch Petit déjeuner Lauterbourg dimanche 5 octobre 2025.

Brunch Petit déjeuner

Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 13:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Dans le cadre d’Octobre Rose venez ‘bruncher’ en famille, en groupe ou entre amis et soutenir cette action solidaire dans une ambiance conviviale et gourmande. Un buffet sucré-salé à volonté vous est proposé !

Uniquement sur réservation. .

Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 85 29 11

English :

bruncher’ in family, in group or between friends in a convivial and greedy atmosphere. An all-you-can-eat sweet and savory buffet is offered!

Reservations required.

German :

brunchen’ mit der Familie, in der Gruppe oder unter Freunden in einer geselligen und leckeren Atmosphäre. Es wird Ihnen ein süßes und salziges Buffet nach Belieben angeboten!

Nur auf Reservierung.

Italiano :

brunch con la famiglia, il gruppo o gli amici in un’atmosfera amichevole e gourmet. Un buffet dolce e salato a volontà!

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

almuerce con su familia, grupo o amigos en un ambiente agradable y gastronómico. Un bufé dulce y salado en el que no faltará de nada

Reserva obligatoria.

L’événement Brunch Petit déjeuner Lauterbourg a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg