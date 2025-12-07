Brunch Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin

Brunch

Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Venez échanger autour d’un brunch convivial !

10h30-15h, salle Tiers-lieu.

Tarifs 10€/ personne, sur réservation avant le 1er décembre.

Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com

Venez échanger autour d’un brunch convivial !

10h30-15h, salle Tiers-lieu.

Tarifs 10€/ personne, sur réservation avant le 1er décembre.

Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com .

Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com

English :

Come and chat over a convivial brunch!

10:30am-3pm, salle Tiers-lieu.

Price: 10€/person, booking required by December 1.

Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com

German : Brunch

Tauschen Sie sich bei einem gemütlichen Brunch aus!

10.30-15.00 Uhr, Saal Tiers-lieu.

Preis: 10?/Person, Reservierung bis zum 1. Dezember erforderlich.

Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com

Italiano :

Venite a chiacchierare durante un brunch conviviale!

10.30-15.00, sala Tiers-lieu.

Prezzo: 10 €/persona, su prenotazione entro il 1° dicembre.

Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com

Espanol : Brunch

Venga a charlar durante un agradable brunch

de 10.30 a 15.00 h, sala Tiers-lieu.

Precio: 10 €/persona, previa reserva antes del 1 de diciembre.

Café Mikado 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com

L’événement Brunch Saint-Aquilin a été mis à jour le 2025-11-18 par Vallée de l’Isle en Périgord