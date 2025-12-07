Brunch Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin
Brunch Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin dimanche 7 décembre 2025.
Brunch
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Venez échanger autour d’un brunch convivial !
10h30-15h, salle Tiers-lieu.
Tarifs 10€/ personne, sur réservation avant le 1er décembre.
Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com
English :
Come and chat over a convivial brunch!
10:30am-3pm, salle Tiers-lieu.
Price: 10€/person, booking required by December 1.
Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com
German : Brunch
Tauschen Sie sich bei einem gemütlichen Brunch aus!
10.30-15.00 Uhr, Saal Tiers-lieu.
Preis: 10?/Person, Reservierung bis zum 1. Dezember erforderlich.
Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com
Italiano :
Venite a chiacchierare durante un brunch conviviale!
10.30-15.00, sala Tiers-lieu.
Prezzo: 10 €/persona, su prenotazione entro il 1° dicembre.
Mikado Café 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com
Espanol : Brunch
Venga a charlar durante un agradable brunch
de 10.30 a 15.00 h, sala Tiers-lieu.
Precio: 10 €/persona, previa reserva antes del 1 de diciembre.
Café Mikado 06 89 07 47 26 mikado.kf@gmail.com
