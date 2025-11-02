BRUNCH SONORE X CLARA JUNG Montpellier
BRUNCH SONORE X CLARA JUNG
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Un moment détente pour bien terminer le week-end ! Profitez d’un buffet sucré signé Clara Jung et d’un buffet salé préparé par JOST, le tout accompagné d’un mix envoûtant du DJ Sin Dee.
Dimanche 2 novembre 2025
Dès 11h30
Sur réservation .
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM
English :
A relaxing way to end the weekend! Enjoy a sweet buffet by Clara Jung and a savory buffet by JOST, accompanied by an enchanting mix by DJ Sin Dee.
German :
Ein entspannter Moment, um das Wochenende ausklingen zu lassen! Genießen Sie ein süßes Buffet von Clara Jung und ein herzhaftes Buffet von JOST, begleitet von einem fesselnden Mix des DJs Sin Dee.
Italiano :
Un modo rilassante per concludere il weekend! Godetevi il buffet dolce di Clara Jung e il buffet salato preparato da JOST, accompagnati dal mix incantato di DJ Sin Dee.
Espanol :
Una forma relajante de terminar el fin de semana Disfruta de un bufé dulce preparado por Clara Jung y de un bufé salado preparado por JOST, acompañados de una mezcla hechizante a cargo de DJ Sin Dee.
