BRUNCH SPÉCIAL NOËL MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMEDIE Montpellier dimanche 14 décembre 2025.
Tarif : 50 – 50 – EUR
Début : 2025-12-14
2025-12-14
Le Mercure Montpellier Centre Comédie vous propose un brunch spécial Noël le dimanche 14 décembre de 11h30 à 14h
Brunch en buffet à volonté ! une coupe de champagne incluse
50€
sur réservation au 0467998985 .
6 Rue de la Spirale Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 89 85
English :
The Mercure Montpellier Centre Comédie offers a special Christmas brunch on Sunday, December 14 from 11:30 a.m. to 2 p.m
All-you-can-eat buffet brunch, including a glass of champagne
German :
Das Mercure Montpellier Centre Comédie bietet Ihnen am Sonntag, den 14. Dezember von 11:30 bis 14:00 Uhr einen speziellen Weihnachtsbrunch an
Brunch als All-you-can-eat-Buffet! Ein Glas Champagner inklusive
Italiano :
Il Mercure Montpellier Centre Comédie propone uno speciale brunch natalizio domenica 14 dicembre dalle 11.30 alle 14.00
Brunch a buffet a volontà, con una coppa di champagne inclusa
Espanol :
El Mercure Montpellier Centre Comédie ofrece un brunch especial de Navidad el domingo 14 de diciembre, de 11.30 a 14.00 h
Brunch buffet libre con copa de champán incluida
