BRUNCH SPÉCIAL NOËL MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMEDIE Montpellier

Le Mercure Montpellier Centre Comédie vous propose un brunch spécial Noël le dimanche 14 décembre de 11h30 à 14h

Brunch en buffet à volonté ! une coupe de champagne incluse
50€

sur réservation au 0467998985   .

6 Rue de la Spirale Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 89 85 

English :

The Mercure Montpellier Centre Comédie offers a special Christmas brunch on Sunday, December 14 from 11:30 a.m. to 2 p.m

All-you-can-eat buffet brunch, including a glass of champagne

German :

Das Mercure Montpellier Centre Comédie bietet Ihnen am Sonntag, den 14. Dezember von 11:30 bis 14:00 Uhr einen speziellen Weihnachtsbrunch an

Brunch als All-you-can-eat-Buffet! Ein Glas Champagner inklusive

Italiano :

Il Mercure Montpellier Centre Comédie propone uno speciale brunch natalizio domenica 14 dicembre dalle 11.30 alle 14.00

Brunch a buffet a volontà, con una coppa di champagne inclusa

Espanol :

El Mercure Montpellier Centre Comédie ofrece un brunch especial de Navidad el domingo 14 de diciembre, de 11.30 a 14.00 h

Brunch buffet libre con copa de champán incluida

