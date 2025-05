Brunch Time par les Vitrines C’Chartres – Chartres, 22 juin 2025 11:00, Chartres.

Eure-et-Loir

Brunch Time par les Vitrines C’Chartres Rue de la Porte Guillaume Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-22 11:00:00

fin : 2025-06-22 15:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Les Vitrines C’Chartres lancent leur 3ème édition des Brunch Time, dimanche 22 juin de 11h à 15h, rue de la Porte Guillaume à Chartres !

La rue de la Porte Guillaume se transforme en un lieu de festivités où vos commerçants du quartier seront de sortie et vous proposeront différents choix de sucré, salé et boisson autour du thème « brunch ». Venez tous avec une marinière ! .

Rue de la Porte Guillaume

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Vitrines C’Chartres launches its 3rd Brunch Time, Sunday June 22nd from 11am to 3pm, rue de la Porte Guillaume in Chartres!

German :

Die Vitrines C’Chartres starten ihre 3. Ausgabe der Brunch Time am Sonntag, den 22. Juni von 11 bis 15 Uhr in der Rue de la Porte Guillaume in Chartres!

Italiano :

Vitrines C’Chartres lancia il suo 3° Brunch Time, domenica 22 giugno dalle 11 alle 15, in rue de la Porte Guillaume a Chartres!

Espanol :

Vitrines C’Chartres lanza su 3er Brunch Time, el domingo 22 de junio de 11.00 a 15.00 h, en la rue de la Porte Guillaume de Chartres

L’événement Brunch Time par les Vitrines C’Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-05-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES