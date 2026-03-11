Brunch Tseed Châteaux en fête Soudat
Brunch Tseed Châteaux en fête Soudat dimanche 3 mai 2026.
Brunch Tseed Châteaux en fête
Domaine de Langlardie Soudat Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Brunch Tseed
Nous vous proposons une expérience créative et culinaire unique, un buffet artistique vivant où se crée une oeuvre sous vos yeux. Ensemble, partageons un moment réjouissant et inspiré. Plus d’infos sur le chef sur www.tseedfoodart.com
Nombres de places limité.
Boutique éphémère ouverte.
Parc du Domaine et rez de chaussée de la maison accessibles.
Animaux acceptés à l’extérieur et tenus en laisse.
Combinaison visite avec un séjour, infos https://futuralanglardie.com/sejour/
Renseignements et réservations réservation@futuralanglardie.com .
Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com
English : Brunch Tseed Châteaux en fête
Brunch Tseed
We offer you a unique creative and culinary experience, a lively artistic buffet where a work of art is created before your very eyes. Let’s share a joyful and inspired moment together. For more information on the chef: www.tseedfoodart.com
