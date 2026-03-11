Brunch Tseed Châteaux en fête

Domaine de Langlardie Soudat Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Brunch Tseed

Nous vous proposons une expérience créative et culinaire unique, un buffet artistique vivant où se crée une oeuvre sous vos yeux. Ensemble, partageons un moment réjouissant et inspiré. Plus d’infos sur le chef sur www.tseedfoodart.com

Nombres de places limité.

Boutique éphémère ouverte.

Parc du Domaine et rez de chaussée de la maison accessibles.

Animaux acceptés à l’extérieur et tenus en laisse.

Combinaison visite avec un séjour, infos https://futuralanglardie.com/sejour/

Renseignements et réservations réservation@futuralanglardie.com .

Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com

English : Brunch Tseed Châteaux en fête

Brunch Tseed

We offer you a unique creative and culinary experience, a lively artistic buffet where a work of art is created before your very eyes. Let’s share a joyful and inspired moment together. For more information on the chef: www.tseedfoodart.com

L’événement Brunch Tseed Châteaux en fête Soudat a été mis à jour le 2026-03-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin