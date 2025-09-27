Brunch végétal et sans gluten Le Bar Radis Grenoble

Atelier : gratuit // Dégustation : prix libre

Début : 2025-09-27T09:00:00 – 2025-09-27T14:00:00

Fin : 2025-09-27T09:00:00 – 2025-09-27T14:00:00

-> 9h00 à 12h00 : Atelier « préparer un brunch végane et sans gluten » (gratuit) [ATELIER COMPLET]

Découvrez les bases pour réaliser une cuisine gourmande à partir de produits 100% végétaux, sans-gluten et aussi locaux que possible.

L’atelier alternera des moments d’explication générale pour comprendre les principes de la cuisine végétale et sans-gluten et être capable de les appliquer en autonomie, et des moments de pratique pour les mettre en oeuvre.

Les mets préparés permettront de réaliser un brunch 100% gourmand :), et ils seront proposés à dégustation dans le cadre d’une ouverture spéciale du restaurant !

Atelier organisé et animé par lea responsable de la cuisine du Bar Radis.

-> 12h00 – 14h00 : Brunch 100% végétal et sans gluten (à prix libre) [places limitées, pensez à réserver]

Venez déguster les mets préparés par nos bénévoles dans le cadre de l’atelier du matin.

Menu garranti 100% gourmandise (mais sans gluten et produits animaux) !

Prix libre (avec indication du prix de revient des matières premières).

Réservations conseillées : https://lebarradis.fr/le-bar-restaurant/ ou au 04 76 48 71 27.

Le Bar Radis 15 rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble Grenoble 38100 Secteur 4 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

