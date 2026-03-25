Brunch Vigneron au Domaine de Corps de Loup Domaine de Corps de Loup Tupin-et-Semons
Brunch Vigneron au Domaine de Corps de Loup Domaine de Corps de Loup Tupin-et-Semons dimanche 12 juillet 2026.
Brunch Vigneron au Domaine de Corps de Loup
Domaine de Corps de Loup 2 route de Lyon Tupin-et-Semons Rhône
Tarif : 37 – 37 – 37 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12 13:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Préparez-vous à vivre une expérience unique au cœur des vignes un brunch gourmand où les vins du Domaine de Corps de Loup rencontrent les saveurs généreuses d’une cuisine signée Monte Cassino !
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Domaine de Corps de Loup 2 route de Lyon Tupin-et-Semons 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 53 70 10 contact@vienne-condrieu.com
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English : Brunch Vigneron at Domaine de Corps de Loup
Get ready for a unique experience in the heart of the vineyards: a gourmet brunch where the wines of Domaine de Corps de Loup meet the generous flavours of cuisine by Monte Cassino!
L’événement Brunch Vigneron au Domaine de Corps de Loup Tupin-et-Semons a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération