Brunch Vigneron au Domaine de Corps de Loup Domaine de Corps de Loup Tupin-et-Semons

Brunch Vigneron au Domaine de Corps de Loup

Domaine de Corps de Loup 2 route de Lyon Tupin-et-Semons Rhône

Tarif : 37 – 37 – 37 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 13:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Préparez-vous à vivre une expérience unique au cœur des vignes un brunch gourmand où les vins du Domaine de Corps de Loup rencontrent les saveurs généreuses d’une cuisine signée Monte Cassino !

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Domaine de Corps de Loup 2 route de Lyon Tupin-et-Semons 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 53 70 10 contact@vienne-condrieu.com

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English : Brunch Vigneron at Domaine de Corps de Loup

Get ready for a unique experience in the heart of the vineyards: a gourmet brunch where the wines of Domaine de Corps de Loup meet the generous flavours of cuisine by Monte Cassino!

L’événement Brunch Vigneron au Domaine de Corps de Loup Tupin-et-Semons a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération