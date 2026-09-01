Informations pratiques

Villechétif

Brunch Yoga Ayurveda à la Villa de la Croix

La Villa de la Croix Villechétif Aube

Tarif : 70 – 70 – 70 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Pour cette nouvelle édition, le sens du toucher sera au cœur de l’expérience. Coralie, de Shankari Yoga Troyes, vous proposera une exploration de soi et de son environnement à travers le toucher en yoga. Morgane, de Kéra-Bali Beauté et Bien-être par l’Ayurvéda, vous accompagnera ensuite lors d’une marche en pleine conscience. Entre les deux, Anne-Lise vous régalera avec un brunch ayurvédique sain et gourmand.



Au programme :

> 11h45 à 13h : pleine conscience en mouvements, avec un focus sur le toucher en yoga

> 13h à 14h30 : brunch ayurvédique et gourmand

> 14h30 à 15h45 : marche en pleine conscience autour du toucher



Un moment privilégié pour ralentir, prendre soin de soi et recharger ses batteries dans le cadre chaleureux de la Villa de la Croix à Villechétif, près de Troyes.



>> Places limitées (12 places seulement) – Inscription obligatoire au 06 03 81 52 38 .

La Villa de la Croix Villechétif 10410 Aube Grand Est +33 6 95 72 70 04 contact@villadelacroix.com

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English :

L’événement Brunch Yoga Ayurveda à la Villa de la Croix Villechétif a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne