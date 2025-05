Brunch’Art – Amboise, 1 juin 2025 11:30, Amboise.

Indre-et-Loire

Brunch’Art 1 Rue du Général Foy Amboise Indre-et-Loire

Venez assister à une exposition commentée puis à un brunch

Profitez d’une rencontre avec l’artiste Nils Alix-Tabeling autour de son exposition « Circonscrire le cœur » suivie d’un brunch au Centre d’Art. .

1 Rue du Général Foy

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 79 06 81 legarage@ville-amboise.fr

English :

Come and enjoy a guided tour of the exhibition followed by a brunch

German :

Besuchen Sie eine kommentierte Ausstellung und anschließend einen Brunch

Italiano :

Venite a godervi una visita guidata della mostra seguita da un brunch

Espanol :

Venga y disfrute de una visita guiada a la exposición seguida de un brunch

