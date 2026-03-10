Brunch’Bal Auberge les Bains douches Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-15 11:00 – 18:00

Gratuit : non Prix libre > Brunch + bal : 12€ mini conseillé> Bal: 8€ mini conseillé Tout public

????? 11h-13h Brunch sucré et salé concocté par nos cuistots bénévoles???? 13h-15h Initiation danse avec Paribal???? 16h-18h Bal musette & Chansons réalistes avec LES PAPILLONS DE NUIT> Réservation brunch nécessaire avant vendredi 13 midi (mail ou tel)> Réservation bal conseillée> Bar et petits encas tout l’aprem —–LE BRUNCHCafé/thé/infusionsCrêpes et garnituresOmelette kukuTartinades en folie/ FoccaciaSoupe froideSalade de saisonHuitresCrémeux de chia et fruits—–LA DANSE – PARIBALInitiation aux danses musettes par deux danseurs amoureux des musiques, des chansons réalistes et des danses qui ont fait les beaux jours des bals musette et des guinguettes.—–LE BAL – LES PAPILLONS DE NUITBal musette & Chansons réalistesLes Papillons de Nuit vous invitent à une plongée revigorante dans le son historique du musette des origines, avec le timbre des inséparables compagnons de cette époque : l’accordéon, instrument emblématique du bal parisien, et le banjo, alors fraîchement débarqué d’Amérique. Le répertoire du trio fait la part belle aux chansons centenaires et indémodables de Fréhel, Berthe Sylva ou Piaf. A la recherche de sonorités oubliées, les Papillons de Nuit, en enchaînant javas, fox-trots, paso-dobles, valses et tangos, vous feront revivre, sans artifices, le bal populaire des années 20/30 !Sophie EUZEN : chantAntoine LECLERCQ : banjoTiennet SIMONNIN : accordéon

Auberge les Bains douches Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100



Afficher la carte du lieu Auberge les Bains douches et trouvez le meilleur itinéraire

