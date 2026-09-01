Brunch+Bingo – Bar ChiFouMi Le ChiFouMi – Bar ludique & Boutique Ancenis-Saint-Géréon

dimanche 27 septembre 2026 · Le ChiFouMi - Bar ludique & Boutique · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Brunch+Bingo – Bar ChiFouMi

Le ChiFouMi – Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 11:00:00

fin : 2026-09-27 14:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Aujourd’hui, c’est brunch et bingo au ChiFouMi !

Venez bruncher et partager un moment convivial au bingo.

Au programme:

Cocktail de jus de fruits, boisson chaude à volonté, viennoiseries, assiette salée, Pancakes et fromage blanc…

Bingo musical à 12h .

Le ChiFouMi – Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

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English :

Today, it’s brunch and bingo at ChiFouMi!

L’événement Brunch+Bingo – Bar ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis