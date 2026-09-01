Brunch+Bingo – Bar ChiFouMi Le ChiFouMi – Bar ludique & Boutique Ancenis-Saint-Géréon
dimanche 27 septembre 2026 · Le ChiFouMi - Bar ludique & Boutique · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Brunch+Bingo – Bar ChiFouMi
Le ChiFouMi – Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27 14:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Aujourd’hui, c’est brunch et bingo au ChiFouMi !
Venez bruncher et partager un moment convivial au bingo.
Au programme:
Cocktail de jus de fruits, boisson chaude à volonté, viennoiseries, assiette salée, Pancakes et fromage blanc…
Bingo musical à 12h .
Le ChiFouMi – Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr
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English :
Today, it’s brunch and bingo at ChiFouMi!
L’événement Brunch+Bingo – Bar ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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