Bruncher sans sortir les pinceaux Décore-moi Café céramique Labenne

Labenne

Bruncher sans sortir les pinceaux

Décore-moi Café céramique 1 avenue de l’océan Labenne Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 13:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Déguster la Box Brunch de Mai sans atelier peinture, c’est maintenant possible !

Partagez un moment unique en famille ou entre amis venez savourer un délicieux brunch fait maison au coeur de Décore-moi Café Céramique à Labenne L’adresse idéale pour se retrouver, échanger et créer des souvenirs ensemble.

Box Brunch 20€/personne

2 préparations salées + 2 douceurs sucrées

par ma partenaire traiteur Huella, ultra gourmand et local.

entre 10h et 13h.

Les dimanches des semaines impaires

Sur réservation sur le site www.decoremoi.fr

Décore-moi Café Céramique, 1 avenue de l’océan Labenne .

Décore-moi Café céramique 1 avenue de l’océan Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Bruncher sans sortir les pinceaux

It’s now possible to enjoy the May Box Brunch without a painting workshop!

L’événement Bruncher sans sortir les pinceaux Labenne a été mis à jour le 2026-05-20 par OTI LAS