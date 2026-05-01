Bruncher sans sortir les pinceaux Décore-moi Café céramique Labenne
Bruncher sans sortir les pinceaux Décore-moi Café céramique Labenne dimanche 24 mai 2026.
Labenne
Bruncher sans sortir les pinceaux
Décore-moi Café céramique 1 avenue de l’océan Labenne Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 13:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Déguster la Box Brunch de Mai sans atelier peinture, c’est maintenant possible !
Partagez un moment unique en famille ou entre amis venez savourer un délicieux brunch fait maison au coeur de Décore-moi Café Céramique à Labenne L’adresse idéale pour se retrouver, échanger et créer des souvenirs ensemble.
Box Brunch 20€/personne
2 préparations salées + 2 douceurs sucrées
par ma partenaire traiteur Huella, ultra gourmand et local.
entre 10h et 13h.
Les dimanches des semaines impaires
Sur réservation sur le site www.decoremoi.fr
Décore-moi Café Céramique, 1 avenue de l’océan Labenne .
Décore-moi Café céramique 1 avenue de l’océan Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Bruncher sans sortir les pinceaux
It’s now possible to enjoy the May Box Brunch without a painting workshop!
L’événement Bruncher sans sortir les pinceaux Labenne a été mis à jour le 2026-05-20 par OTI LAS
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