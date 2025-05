BRUNCH’N JAZZ – Béziers, 25 mai 2025 07:00, Béziers.

Hérault

BRUNCH’N JAZZ 1 Quai du Port Neuf Béziers Hérault

Tarif : 62 – 62 – 72 EUR

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Maison Jullian célèbre les mamans avec un brunch jazz, buffet salé/sucré, chaud et froid, servi au parc ou au salon. Un moment doux et élégant.

1 Quai du Port Neuf

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 16 13 33 48

English :

Maison Jullian celebrates mothers with a jazz brunch, a hot and cold savory/sweet buffet served in the park or lounge. A sweet and elegant moment.

German :

Maison Jullian feiert die Mütter mit einem Jazz-Brunch, einem herzhaften/ süßen, warmen und kalten Buffet, das im Park oder im Salon serviert wird. Ein süßer und eleganter Moment.

Italiano :

La Maison Jullian celebra le mamme con un jazz brunch, un buffet dolce e salato caldo e freddo servito nel parco o nella lounge. Un momento dolce ed elegante.

Espanol :

La Maison Jullian celebra a las madres con un brunch jazz, un bufé caliente y frío dulce y salado servido en el parque o en el salón. Un momento dulce y elegante.

