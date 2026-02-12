Brunch’n Play Drole & Co La Brède
Brunch’n Play Drole & Co La Brède samedi 21 février 2026.
Brunch’n Play Drole & Co
3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
C’est le retour du Brunch’n Play !
Le Drôle de café vous propose un moment convivial, généreux et à petit prix
Au programme
-Un brunch gourmand à partager
-Du temps pour papoter, se poser
-Puis un moment jeux pour petits et grands
Réservation avant le 18 février par téléphone, mail ou directement au café .
3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 54 35 59 droledecafe33@gmail.com
