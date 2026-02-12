Brunch’n Play Drole & Co La Brède

Brunch’n Play Drole & Co La Brède samedi 21 février 2026.

Tarif : – –

Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21

2026-02-21

C’est le retour du Brunch’n Play !
Le Drôle de café vous propose un moment convivial, généreux et à petit prix

Au programme
-Un brunch gourmand à partager
-Du temps pour papoter, se poser
-Puis un moment jeux pour petits et grands

Réservation avant le 18 février par téléphone, mail ou directement au café   .

3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 54 35 59  droledecafe33@gmail.com

