Brunch’n Play Drole & Co La Brède

Brunch'n Play Drole & Co

3 Place Saint-Jean d'Etampes La Brède Gironde

Tarif : – –

Date :

2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

C’est le retour du Brunch’n Play !

Le Drôle de café vous propose un moment convivial, généreux et à petit prix

Au programme

-Un brunch gourmand à partager

-Du temps pour papoter, se poser

-Puis un moment jeux pour petits et grands

Réservation avant le 18 février par téléphone, mail ou directement au café .

+33 6 98 54 35 59 droledecafe33@gmail.com

English : Brunch’n Play Drole & Co

