Brunch’n Play Café Drôles and Co La Brède

Brunch'n Play

Brunch’n Play Café Drôles and Co La Brède samedi 18 octobre 2025.

Brunch’n Play

Café Drôles and Co 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Le Brunch’n Play est de Retour le samedi 18 octobre !
Vous l’avez adoré, il revient ! Un nouveau Brunch’n Play sera organisé le premier samedi des vacances d’automne. Un moment parfait pour se retrouver, bruncher et partager des jeux.
Toutes les informations (horaires, inscription) sont disponibles directement au Café.   .

Café Drôles and Co 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 54 35 59  droledecafe33@gmail.com

English : Brunch’n Play

German : Brunch’n Play

Italiano :

Espanol : Brunch’n Play

L’événement Brunch’n Play La Brède a été mis à jour le 2025-10-06 par Sud Bordeaux Tourisme