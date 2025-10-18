Brunch’n Play Café Drôles and Co La Brède
Brunch’n Play
Café Drôles and Co 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Le Brunch’n Play est de Retour le samedi 18 octobre !
Vous l’avez adoré, il revient ! Un nouveau Brunch’n Play sera organisé le premier samedi des vacances d’automne. Un moment parfait pour se retrouver, bruncher et partager des jeux.
Toutes les informations (horaires, inscription) sont disponibles directement au Café. .
Café Drôles and Co 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 54 35 59 droledecafe33@gmail.com
