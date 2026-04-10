Brunch’n Play Café Drôles and Co La Brède
Brunch’n Play Café Drôles and Co La Brède samedi 18 avril 2026.
La Brède
Brunch’n Play
Café Drôles and Co 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le Brunch’n Play est de Retour le samedi 18 avril !
Vous l’avez adoré, il revient ! Un moment parfait pour se retrouver, bruncher et partager des jeux.
Toutes les informations (horaires, inscription) sont disponibles directement au Café. .
Café Drôles and Co 3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 54 35 59 droledecafe33@gmail.com
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English : Brunch’n Play
L’événement Brunch’n Play La Brède a été mis à jour le 2026-04-08 par Sud Bordeaux Tourisme
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