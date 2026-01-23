Brunchs du Fromager chez Qui L’eût Cru Guebwiller

Brunchs du Fromager chez Qui L’eût Cru

45 rue de la république Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 09:45:00

fin : 2026-04-26 12:30:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-02-08 2026-02-22 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26

Le Brunch du Fromager propose une parenthèse gourmande au cœur de la fromagerie Qui l’Èut Cru. Cuisine maison, produits de saison, service à l’assiette et deux formules généreuses pour savourer un moment convivial et authentique.

Le Brunch du Fromager est une invitation à prendre le temps et à savourer une expérience gourmande au cœur de la fromagerie Qui l’Èut Cru. Imaginé comme un moment chaleureux et généreux, ce brunch propose une cuisine maison, de saison, inspirée par l’univers fromager et les produits soigneusement sélectionnés par la maison.

Servi à l’assiette, le brunch se compose de douceurs sucrées et salées, de boissons chaudes à volonté et de créations gourmandes préparées avec passion. Ici, pas de buffet, mais une dégustation maîtrisée qui met en valeur les saveurs, le savoir-faire artisanal et la convivialité. Chaque rendez-vous est pensé comme une parenthèse gourmande, à partager sans se presser, dans une ambiance accueillante et authentique.

Deux formules sont proposées pour répondre à toutes les envies. La première offre un brunch équilibré et gourmand pour bien commencer la journée. Jus de fruits façon smoothie pressés maison ouvrent la dégustation, accompagnés de cafés, thés, infusions et chocolats chauds servis à volonté. S’y ajoutent de belles tartines de pain, viennoiseries, beurre de baratte, confitures artisanales, le miel emblématique “sur les toits”, un yaourt artisanal, une sélection de fromages affinés et un granola bio et végétal aux fruits frais. Cette première formule est proposé au prix de 38€ (+3,50€ latte végétal)

La seconde formule prolonge l’expérience avec une dimension encore plus généreuse et gourmande. En complément des éléments de la première formule, elle propose des assiettes salées élaborées, mêlant produits de saison et inspirations fromagères. La dégustation se poursuit avec une brouillade aux chips de lard, une création chaude à base de riz rouge aux herbes accompagnée de truite fumée et d’une sauce yaourt citronnée, puis une touche sucrée aux amandes grillées. Un petit verre de vin peut également accompagner le repas pour celles et ceux qui le souhaitent. Cette deuxième formule est proposé au prix de 45€ (+3,50€ latte végétal)

Proposé à plusieurs dates tout au long des mois de février, mars et avril, le Brunch du Fromager s’impose comme un rendez-vous régulier pour les amateurs de bons produits, les curieux et les épicuriens en quête d’une expérience différente, entre comptoir et assiette. .

45 rue de la république Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 59 72 Info@cremerie-fromagerie-quileutcru.fr

