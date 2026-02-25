Brundibar opéra pour enfants Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay

Brundibar opéra pour enfants

Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Laissez vous surprendre par ce spectacle de la saison des élèves à destination des enfants !

Auditorium des Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35

English :

Let yourself be surprised by this show from the students’ season for children!

