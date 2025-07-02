Bruno Bonansea et Jérémy Bruyère Tergnier
Bruno Bonansea et Jérémy Bruyère Tergnier vendredi 23 janvier 2026.
Bruno Bonansea et Jérémy Bruyère
7 Rue Marceau Tergnier Aisne
Tarif : 6 – 6 –
6
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Voici un duo aussi atypique que créatif, réunissant le clarinettiste
Bruno Bonansea et le contrebassiste Jérémy Bruyère. Pour
notre plus grand bonheur, ils nous emmènent à la découverte
des thèmes klezmers et de toute la richesse des musiques
traditionnelles d’Europe de l’Est, revisitées avec brio à la façon
des standards de jazz et faisant la part belle à l’improvisation.
Sur scène, leur créativité et leur complicité s’unissent pour nous
proposer une musique spontanée, captivante et sans frontières.
Un concert qui s’annonce absolument passionnant !
Le concert sera précédé d’un lever de rideau avec les habitants
de Tergnier qui auront participé aux ateliers du centre social Au
Fil de l’eau , de construction et de pratique d’instruments à partir
d’objets de récupération (action menée par les Concerts de Poche
dans le cadre du contrat de ville). 6 .
7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bruno Bonansea et Jérémy Bruyère Tergnier a été mis à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard