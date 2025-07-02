Bruno Bonansea et Jérémy Bruyère Tergnier

Bruno Bonansea et Jérémy Bruyère

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Tarif : 6 – 6 –

6

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Voici un duo aussi atypique que créatif, réunissant le clarinettiste

Bruno Bonansea et le contrebassiste Jérémy Bruyère. Pour

notre plus grand bonheur, ils nous emmènent à la découverte

des thèmes klezmers et de toute la richesse des musiques

traditionnelles d’Europe de l’Est, revisitées avec brio à la façon

des standards de jazz et faisant la part belle à l’improvisation.

Sur scène, leur créativité et leur complicité s’unissent pour nous

proposer une musique spontanée, captivante et sans frontières.

Un concert qui s’annonce absolument passionnant !

Le concert sera précédé d’un lever de rideau avec les habitants

de Tergnier qui auront participé aux ateliers du centre social Au

Fil de l’eau , de construction et de pratique d’instruments à partir

d’objets de récupération (action menée par les Concerts de Poche

dans le cadre du contrat de ville). 6 .

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr

