Bruno Chiari Longué-Jumelles

Bruno Chiari

Face au Moulin Hydronef Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-08

La Ville de Longué-Jumelles accueille une exposition consacrée au travail du peintre Bruno Chiari. Elle invite les visiteurs à découvrir un univers pictural lumineux et profondément inspiré par la nature.

Une peinture sensible et immersive

À travers ses toiles, Bruno Chiari propose une véritable immersion dans des paysages vibrants de couleurs et de lumière. Son travail se distingue par une approche expressive de la matière et de la couleur, où chaque touche participe à créer une atmosphère singulière.

Les scènes représentées évoquent des instants suspendus, presque intemporels. L’artiste joue avec les textures et les nuances pour retranscrire les variations de la lumière et la richesse des saisons, notamment l’automne dont les teintes chaudes occupent une place importante dans ses compositions.

Entre impression et émotion

La peinture de Bruno Chiari s’inscrit dans une démarche sensible, où l’émotion et la perception priment sur la représentation fidèle du réel. Les formes se suggèrent, les couleurs se superposent et vibrent entre elles, invitant le regard à se promener librement dans la toile.

Cette approche rappelle par certains aspects l’héritage impressionniste tout en laissant place à une écriture picturale très personnelle. Les visiteurs sont ainsi invités à ressentir les paysages autant qu’à les observer.

Une invitation à la contemplation

Cette exposition propose un moment de pause et de contemplation, offrant au public l’occasion de redécouvrir la beauté simple des paysages et des scènes rurales. Dans un monde où tout s’accélère, les œuvres de Bruno Chiari invitent à ralentir, à prendre le temps de regarder et de se laisser porter par la poésie des couleurs.

PRECISIONS HORAIRES

Du 08/04 au 19/04/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 14h30 à 18h30. .

Face au Moulin Hydronef Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 10 70 contact@ville-longuejumelles.fr

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English :

The town of Longué-Jumelles is hosting an exhibition devoted to the work of painter Bruno Chiari. Visitors are invited to discover a luminous pictorial universe deeply inspired by nature.

L’événement Bruno Chiari Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-03-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME