Brüno Director’s Cut Bibliothèque de la Manufacture Nantes mercredi 5 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Tout public

Depuis plus de 25 ans Brüno trace une ligne singulière dans le panorama de la bande-dessinée contemporaine grâce à son trait immédiatement reconnaissable et ses ambiances inspirées de la culture pulp, des polars hard-boiled et de la science-fiction.À travers Electric Miles, dernière parution de l’auteur, l’exposition nous invite dans les coulisses de cette production dans laquelle Brüno agit sur ses planches tel un monteur de cinéma.

Bibliothèque de la Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 95 65 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-manufacture/