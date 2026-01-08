Bruno Garcia et Gilles Guérif en concert Zone industrielle Labarre Nérac

Bruno Garcia et Gilles Guérif en concert

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 10.5 – 10.5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Concert avec deux invités d’exceptions.

Bruno Garcia Presque Elvis

Une heure durant, je démontrerai qu’il n’a jamais eu le monopole des chansons d’amour, ni des chemises hawaïennes, ni des déhanchés flamboyants. Une heure durant, je chanterai la loose comme il chantait le blues, et ce sera presque bien. Presque aussi bien que lui.

Gilles Guérif Voyage sans paroles

Compositeur et guitariste français profondément enraciné dans la création instrumentale, Gilles Guérif est notamment influencé par la musique classique _évoquant Erik Satie_ et par des sonorités new wave, comme celles de The Cure.

Sur réservation. Plein tarif 12,50€ Moins de 10 ans 6,50€ réduit 10,50€ .

Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 54 73 16

