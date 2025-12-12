Brunö Lapin – Saison Pannonica Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-16 21:00 –

Gratuit : non 5 € à 15 € en prévente : Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle : 11 € / Très Réduit : 5 €L’achat sur place le soir du concert est majoré de 2 € Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Tout public

Concert Brunö Lapin : Voici la rencontre de trois électrons libres de la sono hexagonale. Trois artistes inclassables qui se revendiquent aussi bien du jazz ou des musiques traditionnelles, que des musiques électroniques ou contemporaines. Par-delà ces influences malicieusement conjuguées dans une forme chambriste, la singularité du trio vient avant tout de son alliage instrumental : violoncelle, basson et flûte. Trois instruments rarement associés, dont la proximité brouille parfois la perception : à l’écoute seule, pas simple de deviner qui souffle et qui frotte. Fort de cette connexion spontanée, le trio prend de grandes libertés et s’amuse à jouer une musique ouverte qui ne renie ni son attachement aux mélodies, ni à la danse quand elle s’invite. Très malin, ce lapin. > Clément Petit, violoncelle / Sophie Bernado, basson / Jocelyn Mienniel : flûte Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/