BRUNO LILJEFORS (1860-1939) SALLE DES FÊTES Seysses

BRUNO LILJEFORS (1860-1939)

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses Haute-Garonne

Début : 2026-04-02 18:30:00

fin : 2026-04-02 20:00:00

2026-04-02

Présentée par Annick Arnaud, historienne de l’art Parmi les artistes du Nord, Bruno Liljefors (1860-1939), oublié, est l’un des peintres animaliers les plus fascinants de l’histoire de la peinture.

Présentée par Annick Arnaud, historienne de l'art.

Parmi les artistes du Nord, Bruno Liljefors (1860-1939), oublié, est l’un des peintres animaliers les plus fascinants de l’histoire de la peinture. Fin observateur, Liljefors capturait sur la toile, tel un photographe, des lièvres filant dans la neige, des familles de renards tapis dans les bois… mais aussi des chats en chasse au milieu de champs de fleurs. Il réunit en un même plan toute la beauté et la cruauté de la nature, dans un style qui va de l’impressionnisme au figuratif. .

SALLE DES FÊTES 225 Chemin des Boulbennes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

English :

Presented by Annick Arnaud, art historian Among the artists of the North, Bruno Liljefors (1860-1939), forgotten, is one of the most fascinating animal painters in the history of painting.

