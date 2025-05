Bruno Putzulu et Lionel Suarez à Saint-Junien – La Mégisserie Saint-Junien, 6 juin 2025, Saint-Junien.

Bruno Putzulu et Lionel Suarez à Saint-Junien La Mégisserie Saint-Junien Vendredi 6 juin, 20h00 Entrée gratuite sur réservation obligatoire

À l’occasion du festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc, Bruno Putzulu sera de passage à Saint-Junien pour une lecture-musicale du dernier roman de Pierre Lemaître.

Accompagné de l’accordéoniste **Lionel Suarez**, l’ex pensionnaire de la Comédie-Française et césarisé en 1999 lira, en musique, le troisième tome des _“Années glorieuses”_, saga entamée par Pierre Lemaître en 2022.

Cet événement gratuit aura lieu le **vendredi 6 juin à 20h à La Mégisserie.**

Pour cette 12e édition, Culturissimo propose plus de 100 événements dans toute la France : lectures, concerts, lectures musicales, ciné-concerts… en compagnie d’artistes tels que David Foenkinos, Denis Podalydès, Gaël Faye, Julie Depardieu, Camille et Julie Berthollet, Stéphane Freiss, et bien d’autres.

Le festival Culturissimo, entièrement gratuit, est né de la volonté des Espaces Culturels E.Leclerc de rendre la culture accessible à toutes et tous. Les invitations, obligatoires, sont à retirer à l’Espace Culturel E.Leclerc de Saint-Junien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-06T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-06T21:30:00.000+02:00

1



La Mégisserie 14 avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne