Avec Odyssey, le contrebassiste français Bruno Schorp s’affranchit de son jeu déjà très affûté et vogue vers de nouveaux horizons : on entend les teintes d’un jazz à la new-yorkaise, on traverse des ponts vers la pop alternative, la musique classique contemporaine et le post-jazz.

Initiées pendant la période Covid, les compositions de ce disque tracent un vrai parcours de lumière façonné par des rencontres fortes (on pense notamment à Ben Wendel, Célia Kameni et Anne Sila) et par l’envie de confronter la structure et l’improvisation.

Pour donner vie à cette odyssée sonore, Bruno s’entoure d’une équipe au groove fin et à l’audace assumée Malou Oheix à la voix, Christophe Panzani au sax, Léonardo Montana au piano et Karl Jannuska à la batterie. On ressent le désir d’ouvrir des fenêtres : des mélodies qui respirent, des ruptures rythmiques inattendues, des arrangements qui mêlent finesse et liberté, et cette ligne de basse de Bruno qui reste costaud tout en sachant s’effacer quand la voix ou le piano prennent le large. Bref, pour tous ceux qui aiment le jazz qui pousse un peu plus loin que les sentiers battus, c’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Le vendredi 09 janvier 2026

de 19h30 à 20h45

de 21h30 à 23h45

payant Tarif sur place : 25 EUR

Tarif Adhérents Paris Jazz Club : 15 EUR

Tarif Web : 20 EUR

Tarif réduit (Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire ou écoles de musique) : 10 EUR Public adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

