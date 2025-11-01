Brut(es), salon des vins nature Mulhouse

Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-11-01

2025-11-02

Au programme de ce salon gourmand du vin, un marché paysan, des vignerons et des vigneronnes venus de 5 pays, des découvertes humaines et œnologiques.

Au programme de ce salon gourmand des vins nature, des vignerons et des vigneronnes venus de régions françaises, d’Allemagne et de Suisse, des découvertes humaines et oenologiques.

Pour vous en dire un peu plus sur le vin naturel ou le vin nature c’est le résultat d’un choix philosophique visant à retrouver l’expression naturelle du territoire. Il est issu de raisins travaillés en agriculture biologique, sans désherbants, pesticides, engrais ou autres produits de synthèse. Les vendanges sont manuelles et lors de la vinification le vigneron s’efforce de garder le caractère vivant du vin. Les interventions techniques pouvant altérer la vie bactérienne du vin sont proscrites, ainsi que tout ajout de produit chimique, à l’exception, si besoin, de sulfites en très faible quantité. Les doses maximales de SO² total tolérées sont de 20mg/l pour les rouges, 30mg/l pour les blancs.

13 rue des Brodeuses

Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 09 96 60 salonbrutes@gmail.com

English :

The program for this gourmet fair includes wine, a farmers’ market, winemakers from 5 countries, and human and ?nological discoveries.

A food court will also be open continuously throughout the weekend: tartes flambées, oysters from Monsieur Jean-Paul, fromagerie Saint-Nicolas, French fries and hot dogs, Lebanese cuisine, vegetarian dishes…

German :

Auf dem Programm dieser Feinschmeckermesse stehen Wein, ein Bauernmarkt, Winzer und Winzerinnen aus fünf Ländern, menschliche und ?nologische Entdeckungen.

Ein Food Court wird ebenfalls das ganze Wochenende über durchgehend zugänglich sein: Flammkuchen, Austern von Monsieur Jean-Paul, Käserei Saint-Nicolas, Pommes frites und Hot Dogs, libanesische Küche, vegetarische Küche…

Italiano :

In programma per questa fiera gastronomica: vino, mercato contadino, viticoltori provenienti da 5 paesi, scoperte umane e tecnologiche.

Per tutto il fine settimana, inoltre, sarà aperto ininterrottamente un punto di ristoro che offrirà tartes flambées, ostriche di Monsieur Jean-Paul, formaggio Saint-Nicolas, patatine e hot dog, cucina libanese, piatti vegetariani, ecc.

Espanol :

En el programa de esta feria gastronómica: vino, mercado agrícola, viticultores de 5 países, descubrimientos humanos y tecnológicos.

Además, durante todo el fin de semana habrá un espacio gastronómico que ofrecerá tartas flambeadas, ostras de Monsieur Jean-Paul, queso de Saint-Nicolas, patatas fritas y perritos calientes, cocina libanesa, platos vegetarianos, etc.

