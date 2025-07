BRUXELLES ARRIVE ! La Pompe Florac Trois Rivières

Mercredi 13 & jeudi 14 Bruxelles Arrive ! Concerts, Dj sets, Kermesse et autres surprises Artistes venus de Bruxelles

Concerts, Dj sets, Kermesse et autres surprises

Artistes venus de Bruxelles

Tarif 1 jour 10€ / 2 jours 15€

Bientôt billetterie en ligne

Programme en cours avec déjà…

Citerne Electro délire

Gaspard le ventre Faux karaoké survitaminé

Charlotte tombola Stand up chelou rigolo géant

Bérenger 2000 Concert New wave déjanté

+ Kermesse fun et autres surprises… .

La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 83 57 54 31

English :

Wednesday 13 & Thursday 14 Bruxelles Arrive! Concerts, Dj sets, Kermesse and other surprises Artists from Brussels

German :

Mittwoch, 13. & Donnerstag, 14. Brüssel kommt! Konzerte, DJ-Sets, Kirmes und andere Überraschungen Künstler kommen aus Brüssel

Italiano :

Mercoledì 13 e giovedì 14 Bruxelles sta arrivando! Concerti, DJ set, Kermesse e altre sorprese Artisti da Bruxelles

Espanol :

Miércoles 13 y jueves 14 ¡Viene Bruselas! Conciertos, DJ sets, Kermesse y otras sorpresas Artistas de Bruselas

