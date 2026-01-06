Bubulle le poisson volant Rue des Pénitents Pierrelatte

Bubulle le poisson volant

Rue des Pénitents Chapelle des Pénitents Pierrelatte Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, AAH, 65 ans et +, bénéficiaires du RSA et groupes (10 personnes et plus)

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Mise en scène, décors et écriture Nelly GABRIEL. Distribution Maud LOUIS

Bubulle, un petit poisson gagné à la fête foraine découvre pour la première fois l’océan.

Rue des Pénitents Chapelle des Pénitents Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

Direction, sets and writing: Nelly GABRIEL. Cast: Maud LOUIS

Bubulle, a little fish won at the funfair, discovers the ocean for the first time.

