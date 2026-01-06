Bubulle le poisson volant Rue des Pénitents Pierrelatte
Bubulle le poisson volant Rue des Pénitents Pierrelatte mercredi 15 avril 2026.
Bubulle le poisson volant
Rue des Pénitents Chapelle des Pénitents Pierrelatte Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif réduit
-25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, AAH, 65 ans et +, bénéficiaires du RSA et groupes (10 personnes et plus)
Début : 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-04-15
2026-04-15
Mise en scène, décors et écriture Nelly GABRIEL. Distribution Maud LOUIS
Bubulle, un petit poisson gagné à la fête foraine découvre pour la première fois l’océan.
.
Rue des Pénitents Chapelle des Pénitents Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
English :
Direction, sets and writing: Nelly GABRIEL. Cast: Maud LOUIS
Bubulle, a little fish won at the funfair, discovers the ocean for the first time.
