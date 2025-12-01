Bûches glacées pour les fêtes Piriac-sur-Mer

Bûches glacées pour les fêtes

7 Place de l’église Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2026-01-30 12:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-01 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04 2026-01-05 2026-01-06 2026-01-07 2026-01-08

✨️ Bûches glacées 2025 ✨️

Le pôle Nord vous propose 4 créations gourmandes pour sublimer vos repas de fête ❄️

Marron glacé Poire et Vanille

Crème glacée aux marrons confits, sorbet poire, crème glacée vanille, crumble croustillant caramélisé et coulis de marrons avec morceaux

3 Chocolats Praliné

Crèmes glacées chocolat blanc, praliné chocolaté et chocolat noir, pralin croquant, enrobage chocolat noir & éclats d’amandes

Façon Tarte citron meringuée

Sorbet citron, crème glacée citron meringuée, crumble croustillant, fondant chocolat blanc/citron et meringue italienne

❤️ Douceur fruitée

Sorbets litchi, rhubarbe/cranberry/goyave & framboise et coulis de framboises

Format 8 personnes sur commande dès à présent!

Pour réserver

Téléphone, mail ou en boutique à partir du 20 décembre (quantité limitée)

Retrait à partir du 20 décembre à la boutique .

7 Place de l’église Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 02 68 lepolenord.piriac@gmail.com

