Bûches glacées pour les fêtes Piriac-sur-Mer
Bûches glacées pour les fêtes Piriac-sur-Mer samedi 20 décembre 2025.
Bûches glacées pour les fêtes
7 Place de l’église Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2026-01-30 12:30:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-01 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04 2026-01-05 2026-01-06 2026-01-07 2026-01-08
✨️ Bûches glacées 2025 ✨️
Le pôle Nord vous propose 4 créations gourmandes pour sublimer vos repas de fête ❄️
Marron glacé Poire et Vanille
Crème glacée aux marrons confits, sorbet poire, crème glacée vanille, crumble croustillant caramélisé et coulis de marrons avec morceaux
3 Chocolats Praliné
Crèmes glacées chocolat blanc, praliné chocolaté et chocolat noir, pralin croquant, enrobage chocolat noir & éclats d’amandes
Façon Tarte citron meringuée
Sorbet citron, crème glacée citron meringuée, crumble croustillant, fondant chocolat blanc/citron et meringue italienne
❤️ Douceur fruitée
Sorbets litchi, rhubarbe/cranberry/goyave & framboise et coulis de framboises
Format 8 personnes sur commande dès à présent!
Pour réserver
Téléphone, mail ou en boutique à partir du 20 décembre (quantité limitée)
Retrait à partir du 20 décembre à la boutique .
7 Place de l’église Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 02 68 lepolenord.piriac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bûches glacées pour les fêtes Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-16 par ADT44