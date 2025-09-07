Buchy à vélo Buchy
Buchy à vélo Buchy dimanche 7 septembre 2025.
Buchy Seine-Maritime
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Venez assister à Buchy à vélo !
Au programme
Randonnée de 20 km ouverte à tous !
Départ du parking du carrefour market à 8h.
Inscription le jour même dès 7h30.
1er Grand Prix pour la Municipalité de Buchy !
Départ à 13h30 .
Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie
