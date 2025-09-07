Buchy à vélo Buchy

Venez assister à Buchy à vélo !

Au programme

Randonnée de 20 km ouverte à tous !

Départ du parking du carrefour market à 8h.

Inscription le jour même dès 7h30.

1er Grand Prix pour la Municipalité de Buchy !

Départ à 13h30 .

Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie

