BUCK – CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap

BUCK Début : 2026-04-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Des rêves intenses et agités de voyages éclairs au Mali, à La Nouvelle-Orléans un jour de Mardi-Gras cyclonique, à Chicago ou New York pendant la grande libération du jazz ou l’explosion du Hip Hop à Addis-Abeba lors de l’invention de l’éthio-jazz : voici en quelques images les inspirations du crew.Pour autant la caracte´ristique principale de la musique de Buck demeure identique : une synergie contagieuse, une me´ditation re^veuse, la joie de se produire ensemble dans un de´veloppement cre´atif et sans frontie`res. Dansons maintenant.Soirée jazz club.

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap 05